São Paulo visita o Juventude para cumprir nova etapa de meta por volta à Libertadores

O São Paulo esperava conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores com o título da Copa Sul-Americana. Sem conseguir efetivar a aposta, a equipe tricolor terá de se contentar, no máximo, com um lugar na fase prévia do principal torneio continental na próxima temporada. Analisando a tabela, o time do Morumbi reconhece que o duelo, em Caxias do Sul, com o lanterna Juventude, neste domingo, às 16h, é uma grande oportunidade de somar pontos na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O planejamento do São Paulo para se consolidar no G-8 passa por conquistar seis pontos nos jogos com Juventude (fora de casa) e Atlético Goianiense (em casa). Ambos estão na zona de rebaixamento e vivem situação delicada para se manter na elite do futebol brasileiro. Depois, os comandados de Rogério Ceni terão difícil missão, com adversários do topo da tabela: Atlético-MG (casa), Fluminense (fora) e Internacional (casa). Na rodada derradeira do Brasileirão, o conjunto tricolor visita o Goiás.

Segurar o empate com o Palmeiras no Allianz Parque, no último domingo, elevou o moral dos jogadores do São Paulo, que conseguiram grande resultado diante do Coritiba, no Morumbi. O técnico Rogério Ceni analisa o cenário da disputa pela vaga no torneio continental, ponderando o elevado número de equipes que ainda lutam por lugares no torneio da Conmebol.

São Paulo terá alterações no ataque no Sul Foto: saopaulofc.net

“O planejamento para 2023 será semelhante, independentemente da posição final no campeonato. Com certeza quero a vaga na Libertadores e chegar na melhor colocação possível. São praticamente seis equipes que lutam por duas vagas na fase prévia (Atlético-MG, América-MG, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Santos). A cada rodada, teremos um novo parâmetro, dependendo dos confrontos diretos. Espero que a gente esteja na luta até o final”, afirma Rogério Ceni.

Outro fator que preocupa Ceni é o número de empates do São Paulo até aqui: 14. O time só não tem mais igualdades que o Ceará (16). Tropeços nesta reta final de Brasileirão podem estrangular as possibilidades do São Paulo. “O que atrapalha é o número de vitórias (10). É o menor entre todos os concorrentes. Mas precisamos de vitória mesmo, porque sem vencer, em critério de pontuação, não chegaremos no objetivo de estar entre os oito primeiros”, disse o ex-goleiro.

Luciano é um dos desfalques certos do São Paulo para este domingo. O atacante está suspenso. Com isso, Eder é o favorito para ganhar a titularidade. Ceni não deve ter ainda Igor Vinícius, Miranda e Diego Costa, sendo obrigado a fazer novas modificações na zaga em Caxias do Sul.

O Juventude, por sua vez, tem o futuro traçado. Lanterna do Brasileirão, pode ter seu rebaixamento sacramentado nesta rodada, em caso de derrota para o São Paulo e vitórias de Ceará e Coritiba. Um triunfo dará uma pitada de esperança para equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO

JUVENTUDE: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares; Élton, Jádson e Chico; Capixaba, Rafinha e Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zanella (interino).

SÃO PAULO: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ: Paulo Roberto Alves Junior (PR).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

TV: Globo e Premiere.