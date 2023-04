São Paulo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo busca reagir no Campeonato Brasileiro neste sábado diante do América-MG no Estádio do Morumbi. A equipe tricolor promove a estreia de Dorival Junior, que substitui Rogério Ceni no comando técnico da equipe.

Na rodada inaugural do Brasileirão, o São Paulo foi derrotado pelo Botafogo no Rio. O resultado dificultou a permanência do ídolo e ex-goleiro no cargo de treinador. A equipe mineira também não fez boa estreia no torneio nacional, perdendo por 3 a 0 para o Fluminense em Belo Horizonte.

SÃO PAULO x AMÉRICA-MG

DATA: 22/04/2023 (sábado)

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

TORNEIO: Campeonato Brasileiro - 2ª rodada.

São Paulo e América-MG se enfentam neste sábado no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Méndez, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano, Michel Araújo e Calleri. Técnico : Dorival Junior.

- Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Méndez, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano, Michel Araújo e Calleri. : Dorival Junior. AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Nino Paraíba (Marcinho), Iago Maidana, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Martínez (Benítez); Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS