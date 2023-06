São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Athletico-PR medem forças nesta quarta-feira, às 19h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. A equipe tricolor não vence há duas partidas pelo torneio nacional, enquanto o adversário paranaense se envolveu em uma turbulência com a saída de Felipão e consequente demissão de Paulo Turra de seu comando técnico.

O São Paulo venceu como mandante apenas dois dos últimos seis confrontos com o Athletico-PR, contando com dois empates e duas derrotas. Os adversários desta noite são vizinhos na tabela de classificação. O time do Morumbi é o oitavo, com 15 pontos, já os paranaenses ocupam a sétima colocação, com 16.

SÃO PAULO x ATHLETICO-PR

DATA : 21/06/2023 (quarta-feira)

: 21/06/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Morumbi.

São Paulo e Athletico-PR medem forças nesta quarta no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. : Dorival Júnior. ATHLETICO-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura e Alex Santana; Thiago Andrade (Christian), Vitor Bueno (David Terans) e Cuello; Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS