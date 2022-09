São Paulo x Atlético-GO: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

São Paulo e Atlético Goianiense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi para decidir quem será o representante brasileiro na final da Copa Sul-Americana. A decisão do torneio acontecerá em Córdoba, na Argentina, diante do equatoriano Independiente del Valle.

Para avançar à final, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Um triunfo por dois gols de diferença levará a semifinal para os pênaltis. Ao Atlético Goianiense basta o empate ou até um derrota simples.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo ente São Paulo e Atlético Goianiense pela volta da semifinal da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves, Diego Costa, Miranda (Ferraresi) e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu , Wanderson, Klaus e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Edson Fernando e Jorginho; Wellington Rato e Churín. Técnico: Eduardo Baptista.

ARBITRAGEM

O responsável por apitar o jogo na capital paulista será o argentino Dario Herrera.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate, fora de casa, por 1 a 1 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Goianiense perdeu diante de seus torcedores para o Atlético-MG por 2 a 0.

