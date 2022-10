São Paulo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Publicidade

O São Paulo tem nesta quinta-feira mais um importante desafio na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Diante do Atlético Goianiense, às 19h, no Morumbi, a única ambição é a vitória, principalmente pela fragilidade do adversário, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre São Paulo e Atlético-GO acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, na capital paulista.

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha tudo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Luan (Colorado), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Baralhas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória, fora de casa, sobre o Juventude por 2 a 1. Já o Atlético-GO bateu o Ceará em casa pelo placar mínimo.