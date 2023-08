São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 6, no estádio do Morumbi, às 16h (pelo horário de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão. Vivendo um período turbulento na atual temporada, os dois times entram em campo precisando da vitória para embalar para a semana de decisões que terão pela frente.

,O time paulista entra em campo empolgado pelo que acontece fora dele e preocupado com os últimos resultados. Mesmo sem vencer nos últimos quatro jogos, a torcida marcará presença mais uma vez, com mais de 50 mil torcedores presentes nas arquibancadas, e espera poder contar com o atacante Lucas, contratado para reforçar o elenco até o fim de 2023.

Pelo lado mineiro o jejum de vitórias é ainda maior. Sem saber o que é triunfar nas últimas 10 vezes em que entrou em campo, o Atlético-MG despencou na tabela do Brasileirão e se complicou na Libertadores. Neste domingo o time busca quebrar a série negativa para embalar para o jogo de volta da competição continental.

São Paulo e Atlético-MG jogam no Morumbi pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo

ESTÁDIO: Estádio do Morumbi.

DATA: 06/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

Globo (TV aberta)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

: Dorival Júnior. ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia, Rabello, Jemerson e Arana; Battaglia e Otávio; Pavon, Hyoran (Igor Gomes) e Paulinho; Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS: