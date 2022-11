São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

Com objetivos semelhantes, São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam no estádio do Morumbi, às 21h30. Paulistas e mineiros são vizinhos na tabela de classificação.

Enquanto o time de Rogério Ceni é oitavo colocado, com 50 pontos, os comandados de Cuca ostentam a sétima posição, com 51. Os vacilos do Athletico-PR (sétimo colocado, com 51 pontos) permitem aos rivais desta noite sonhar inclusive com uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e Atlético-MG acontece nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Ferraresi) e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir (Pavón), Sasha e Keno. Técnico: Cuca.

QUEM APITA

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória suada sobre o Atlético Goianiense, por 2 a 1, no Morumbi. O Atlético-MG também teve dificuldades e rebaixou o Juventude ao ganhar do time de Caxias do Sul por 1 a 0, no Mineirão.