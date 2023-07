São Paulo x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, no estádio do Morumbi, a partir das 11h (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o estádio terá boa presença de público, pois o time paulista já venceu mais de 50 mil ingressos para o duelo. O jogo tem transmissão do Premiere.

Depois de perder para o Cuiabá, fora de casa pelo Brasileirão, e para o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo um pouco pressionado. Em sexto lugar com 25 pontos, o time paulista volta a atuar em seu estádio com o apoio de seu torcedor, que mais uma vez vai lotar as arquibancadas com mais de 50 mil pessoas, e quer manter o excelente retrospecto. Até o momento, o time conquistou sete vitórias em oito partidas como mandante no Morumbi.

Apesar do alto investimento de sua SAF, o Bahia luta contra o rebaixamento no seu retorno para a Série A do Brasileirão. Vindo de sete jogos sem vencer, contanto todas as competições, o time de Salvador chega para a rodada dentro da zona de rebaixamento para a Série B do próximo ano. Para tentar mudar o destino da equipe, o técnico Renato Paiva, que está sendo pressionado pela torcida, busca alternativas após a chegada de reforços.

São Paulo e Bahia fazem duelo de tricolores no Morumbi. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Morumbi, em São Paulo.

DATA: 30/07/2023 (sábado).

HORÁRIO: 11h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael, Nathan, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato, Juan (Pato) e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

Rafael, Nathan, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato, Juan (Pato) e Erison. Técnico: Dorival Júnior. BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Hugo e Matheus Bahia (Ryan); Acevedo, Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir e Everaldo.. Técnico: Renato Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS