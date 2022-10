São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

Buscando superar a derrota na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Botafogo neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista vem de vitória contra o América-MG e busca manter a sequência positiva para sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem.

O Botafogo tem os mesmo 40 pontos do São Paulo e também almeja uma participação no maior torneio internacional da América do Sul. Mesmo longe de casa, o objetivo é ganhar do rival paulista e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre São Paulo e Botafogo acontece neste domingo, às 16h, no Morumbi, na capital paulista.

São Paulo x Botafogo

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Rede Globo e pelo Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius (Rafinha), Miranda, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO: Gatito; Rafael, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Lucas Fernandes) e Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

QUEM APITA?

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Assistente 2: Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória fora de casa sobre o América-MG, por 2 a 1. O Botafogo também vem de um triunfo, tendo derrotado o Avaí por 2 a 1 fora de casa.

