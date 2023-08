São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio do Morumbi, os donos da casa buscam retomar as vitórias no torneio nacional, diante de jejum de quatro jogos. Já os visitantes ostentam a liderança com vasta distância para o vice-líder.

Em campo, possivelmente haverá um embate entre estrelas do futebol mundial. Pelo lado do São Paulo, James Rodríguez, pode ser titular pela primeira vez, enquanto no time do Botafogo, Diego Costa foi relacionado e deve estrear.

SÃO PAULO x BOTAFOGO

DATA : 19/08 (sábado).

: 19/08 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Estádio do Morumbi.

São Paulo e Botafogo medem forças neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Nathan (Rafinha), Beraldo, Diego Costa (Arboleda) e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo (Lucas Moura) e James Rodríguez; Luciano e Juan (Calleri). Técnico : Lucas Silvestre (auxiliar).

: Rafael; Nathan (Rafinha), Beraldo, Diego Costa (Arboleda) e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo (Lucas Moura) e James Rodríguez; Luciano e Juan (Calleri). : Lucas Silvestre (auxiliar). BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Eduardo, Júnior Santos (Diego Costa) e Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS