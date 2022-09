São Paulo x Corinthians: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 16h00 (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Décimo quinto na classificação do torneio, com 30 pontos, o São Paulo quer encerrar o jejum de três partidas consecutivas sem vencer para se distanciar da zona do rebaixamento, enquanto divide o foco com a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, competição em que a equipe está confirmada na final.

Leia também Jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol é interrompido após torcedor sofrer infarto na arquibancada

Equipes se enfrentam neste domingo, 16h00, no Morumbi. Foto: Arte/Estadão

Do outro lado, o Corinthians é o quarto colocado, com 43 pontos, e quer vencer para encostar nas primeiras posições e se manter vivo na briga pelo título nacional.

HORÁRIO E LOCAL

A partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão acontece às 16h00 (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO -Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor Galoppo e Patrick; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS- Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - (CE)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa- Fifa-(RJ)

Assistente 2: Nailton Júnior de Sousa Oliveira- (CE)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote- (SP)

VAR: Diogo Carvalho Silva- (RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade

O São Paulo chega para a partida embalado pela classificação para a final da Copa Sul-Americana, após despachar o Atlético-GO nos pênaltis, na última quarta-feira. Do outro lado do clássico, o Corinthians chega para o duelo após empatar por 2 a 2 com o Internacional, no último fim de semana, pelo Brasileirão.