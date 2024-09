São Paulo x Corinthians no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão, em momentos completamente distintos na temporada. Se há cerca de um mês eram os corintianos que estavam afundados na crise, a maré negativa está do lado tricolor agora. O time do Morumbi acumulou a segunda eliminação em mata-mata em 2024 ao cair nas quartas de final da Libertadores para o Botafogo. O resultado obriga os comandados de Zubeldía a focar exclusivamente no campeonato nacional.

Por sua vez, o time do Parque São Jorge, semifinalista na Copa do Brasil e Sul-Americana, quer aproveitar a boa sequência para vencer o rival, no Mané Garrincha, em Brasília, e fugir de vez da zona de rebaixamento do Brasileiro. A equipe alvinegra vem de três vitórias consecutivas, com oito gols marcados e nenhum sofrido. O time está na 17ª posição, com 28 pontos, e pode deixar o Z-4 em caso de um tropeço do Vitória, que tem a mesma pontuação, e visita o Internacional. "Sabemos que o grupo tem jogadores de alta qualidade, mas tem de ter competência tática. O Corinthians precisa ser protagonista a todo momento. Temos de manter a calma e a humildade para sair da situação no Brasileirão para depois pensar em chegar na final", comentou o técnico Ramón Díaz após a vitória sobre o Fortaleza na Sul-Americana.

São Paulo e Corinthians se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão. Foto: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Apesar do momento em baixa na temporada, o São Paulo não pode esmorecer porque briga por vaga no G-4 do Brasileiro, o que garantiria ao tricolor paulista a classificação para a fase de grupos da próxima Libertadores. A equipe está na quinta posição, com 44 pontos, a apenas um do Flamengo, que tem uma partida a menos. Os cariocas também estão em crise pela eliminação no torneio continental e recebem o Athletico-PR, que luta contra o rebaixamento, nesta rodada.

O duelo com o Corinthians em Brasília será o primeiro de uma série de jogos do São Paulo longe da capital paulista. O clube vai ficar impossibilitado de mandar partidas no MorumBis porque o estádio será palco de seis apresentações do cantor americano Bruno Mars. O artista fará apresentações nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. A partida contra o Vasco, em 20 de outubro, também será no Mané Garrincha. Assim, os são-paulinos só voltam a jogar em sua casa em 13 de novembro, contra o Athletico-PR.

Mesmo sendo disputado fora de SP, o Majestoso será com torcida única. O Corinthians chegou a sondar a possibilidade de contar com corintianos na arquibancada, mas o Ministério Público do Distrito Federal vetou. Para receber o carinho dos torcedores, o clube realizou um treino aberto neste sábado, no CT Joaquim Grava.

A tendência é que o lateral-direito Fagner, o zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Matheus Bideu e o meio-campista Rodrigo Garro retornem ao time titular. Memphis Depay, que deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, mais uma vez deve iniciar entre os reservas. O astro holandês ainda está readquirindo a melhor condição física. Recuperado de lesão, Raniele tem chances de ficar no banco.

Pelo lado tricolor, o técnico Zubeldía deve levar a campo um time parecido com o qual levou a campo contra o Botafogo. Luciano deve herdar a vaga de William Gomes, enquanto Rodrigo Nestor, que perdeu pênalti decisivo no duelo com o alvinegro carioca, cumpre suspensão e está fora. Michel Araújo, com um problema no joelho, também desfalca a equipe.

“Clássico, temos que entrar para ganhar. Tem que virar a página para ganharmos o clássico e começarmos a lutar pelo Brasileirão”, comentou Zubeldía após a eliminação.

Será o clássico de número 316 entre as equipes. No confronto histórico, são 113 vitórias do Corinthians, 105 empates e 97 triunfos do São Paulo.

SÃO PAULO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 29/09/2024

: 29/09/2024 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

