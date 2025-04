São Paulo x Corinthians no Brasileirão Sub-20: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela quinta rodada do Brasileiro Sub-20, a partida entre São Paulo e Corinthians está marcada para acontecer nesta segunda-feira, a partir das 20h (horário de Brasília). Sediado no CT do São Paulo, em Cotia, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo SporTV.

Vindo de três rodadas sem vitória, o São Paulo busca recuperação diante do rival Corinthians. A equipe de Allan Barcelos deve começar a partida com força máxima e aposta na dupla de ataque Paulinho e Lucas Ferreira para conseguir os gols. Luciano segue responsável pela meta. Do outro lado, o invicto Corinthians busca sua revanche após perder o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 para o time do Morumbi. O técnico Orlando Ribeiro deve manter a base dos bons resultados e tem como destaque o atacante Gui Negão.

São Paulo e Corinthians se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. Foto: Arte/Estadão

SÃO PAULO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRO SUB-20

Data: 07/04/2025 (segunda-feira)

07/04/2025 (segunda-feira) Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: CT do São Paulo, em Cotia (SP)

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X CORINTHIANS AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Luciano; Maik, Igão, Andrade e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucca e Djhordney; Alves, Paulinho e Lucas Ferreira. Técnico: Allan Barcellos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E CORINTHIANS

02/04 - Fortaleza 1 x 1 São Paulo - Brasileirão Sub-20

- Brasileirão Sub-20 01/04 - Botafogo 2 x 2 Corinthians - Brasileirão Sub-20