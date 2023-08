São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto há 11 jogos, o Corinthians decidirá se chega à final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo em sua melhor fase na temporada. O São Paulo, um pouco mais oscilante no momento, confia no talento de seus reforços estrelares, James Rodríguez e Lucas Moura, este que deve ser título no clássico desta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi.

O Corinthians joga pelo empate, uma vez que ganhou por 2 a 1 o primeiro duelo, na Neo Química Arena, há duas semanas. Para se classificar, o São Paulo tem de vencer pela margem de dois gols. Caso o faça por um, vai decidir a vaga nas penalidades.

O São Paulo busca o título inédito. A melhor participação são-paulina no torneio foi em 2000, quando o time foi vice-campeão ao perder para o Cruzeiro. A meta é, portanto, voltar à decisão depois de 23 anos. Atual vice-campeão, o time de Vanderlei Luxemburgo busca seu quarto troféu da competição que venceu em 1995, 2002 e 2009.

São Paulo e Corinthians se enfrentam por vaga na final da Copa do Brasil Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Morumbi.

: Morumbi. DATA : 16/08/2023.

: 16/08/2023. HORÁRIO: 19h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Prime Video ( streaming ).

). Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Lucas Moura e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Lucas Moura e Calleri. : Dorival Júnior. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto, Ruan Oliveira (Wesley) e Adson; Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS