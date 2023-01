São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O primeiro clássico “Majestoso” de 2023, entre São Paulo e Corinthians, acontece neste domingo, 18h30 (horário de Brasília), válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe comandada por Rogério Ceni chega para o clássico embalada pela goleada de 4 a 1 sobre a Portuguesa na última rodada do torneio e pelo fato de ainda não ter perdido na temporada de 2023. O São Paulo lidera o Grupo B com 8 pontos conquistados, com duas vitórias e dois empates até aqui.

Do outro lado do confronto, o Corinthians ainda tenta engrenar sob o comando de Fernando Lázaro. A equipe é apenas a segunda colocada no Grupo D do torneio com 7 pontos, com dois triunfos, um empate e uma derrota. Em seu último compromisso, a equipe do Parque São Jorge venceu o Guarani por 2 a 1.

Veja como assistir São Paulo x Corinthians Foto: Estadão

TUDO SOBRE SÃO PAULO x CORINTHIANS

DATA: 29/01/2023 (Domingo)

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR: YouTube, Premiere e Paulistão Play.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; David, Luciano e Calleri (Galoppo). Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

QUEM APITA?