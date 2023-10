São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Corinthians fazem o clássico da 25ª rodada do Brasileirão neste sábado, 30, às 18h30, no estádio do Morumbi. A partida coloca em campo times que vivem momentos completamente diferentes na temporada, que buscam se distanciar do Z-4. Mano Menezes, novo técnico do Parque São Jorge, não fica no banco porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, acumulado de quando ainda trabalhava no Internacional. No banco de reservas, o interino Sidnei Lobo comanda a equipe alvinegra.

Em estado de graça com a torcida pela conquista da Copa do Brasil, o São Paulo vai para o seu terceiro jogo seguido no estádio do Morumbi. Depois de empatar com o Flamengo e vencer o Coritiba, o time de Dorival Júnior terá o apoio de seu torcedor para tentar vencer o rival paulista e se descolar ainda mais da zona de rebaixamento.

Com 31 pontos, o São Paulo é o 10º colocado do Brasileirão. Com a vaga garantida na Copa do Brasil e na Libertadores de 2024, o time tem como único objetivo da temporada se manter na elite do futebol brasileiro no próximo ano. Para isso, o time precisa somar cerca de 15 pontos até o fim do campeonato e Dorival vê o clássico como um ponto de virada no Brasileirão.

São Paulo e Corinthians se enfrentam por vaga na final da Copa do Brasil

O São Paulo deve mandar a campo o que tem de melhor para o clássico. Na partida contra o Coritiba, realizada na última quarta-feira, o treinador usou uma equipe completamente alternativa e deu descanso para os titulares. Desta forma, Rafinha, Beraldo, Pablo Maia, Nestor, Lucas e Calleri devem retornar e ser a base da equipe do jogo contra o rival do Parque São Jorge.

Diferente do rival, o Corinthians chega para a partida deste sábado pressionado e com a atenção dividida. No Brasileiro, apesar dos 30 pontos e do 11º lugar, o time ainda não abriu uma vantagem confortável com relação a zona de rebaixamento e a preocupação com o desempenho do time existe na torcida. Olhando para a temporada, a equipe terá na próxima terça-feira o jogo de volta pela semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza e precisa da vitória fora de casa para ser finalista.

Se isso não bastasse, o time demitiu Vanderlei Luxemburgo no meio da semana e o clássico no Morumbi marca o retorno de Mano Menezes ao clube. Aos 61 anos, o técnico começará sua terceira passagem pelo time e, mesmo com apenas um treino, vai estar na beira do gramado neste sábado.

A diretoria vê a semifinal da Sul-Americana como grande prioridade da equipe neste momento da temporada. Desta forma, é provável que a equipe de Mano esteja repleta de reservas como Mosquito, Matheus Bidu, Giuliano e Felipe Augusto.

SÃO PAULO x CORINTHIANS: QUANDO É, HORÁRIO E ESTÁDIO

DATA: 30/09 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (de Brasília).

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO X CORINTHIANS AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Lucas e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Lucas e Calleri. : Dorival Júnior. CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Pedro, Gustavo Mosquito, Felipe Augusto. Técnico: Sidnei Lobo

