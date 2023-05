São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, dia 7, às 11h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O confronto ocorre no estádio Marcelo Portugal Gouvea, em Cotia, no Estado de São Paulo. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira pelo Campeonato Paulista Feminino. No jogo, que ocorreu na Fazendinha, o clube comandado por Arthur Elias venceu por 2 a 1.

O tricolor paulista vem de dois clássicos, uma vitória contra o Palmeiras e uma derrota para o Corinthians. Com 15 pontos no Brasileiro, a equipe está na sétima posição. O time do técnico Thiago Viana sonha em devolver o resultado aplicado pelo rival no meio da semana e subir na tabela para se classificar para a próxima fase do torneio.

Veja onde assistir Corinthians x São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Foto: Arte/Estadão.

Já a fase do Corinthians é ótima. Além da vitória contra o rival paulista, a equipe alvinegra vem de uma goleada por 7 a 1 em cima do Cruzeiro. Com 22 pontos, o time é o terceiro colado do Brasileirão e busca repetir os títulos dos anos passados e conquistar o tetracampeonato nacional.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Cotia, São Paulo.

: Cotia, São Paulo. ESTÁDIO : Marcelo Portugal Gouvea.

: Marcelo Portugal Gouvea. DATA : 07 de maio de 2023.

: 07 de maio de 2023. HORÁRIO: 11:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Paty; Katy, Diani, Yasmim, Tamires; Ju Ferreira, Duda Sampaio, Gabi Zanotti; Jaqueline, Gabi Portilho, Jheniffer. Técnico : Arthur Elias.

: Paty; Katy, Diani, Yasmim, Tamires; Ju Ferreira, Duda Sampaio, Gabi Zanotti; Jaqueline, Gabi Portilho, Jheniffer. : Arthur Elias. CORINTHIANS: Carlinha; Fe Palermo, Pardal, Mimi, Dani, Maressa, Vivian, Rafa Mineira; Micaelly, Naná e Ariel Godoi. Técnico: Thiago Viana.

ARBITRAGEM

Árbitro: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (SP)

Assistente 1: Patricia Carla de Oliveira (SP)

Assistente 2: Izabele de Oliveira (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS