São Paulo x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a conquista do título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo foca suas atenções na sequência do Brasileirão. Com 28 pontos, o time do Morumbi encara o lanterna Coritiba e precisa encerrar a série de oito jogos sem vencer na competição para se descolar da parte de baixo da classificação.

O São Paulo ficou com o foco dividido nas últimas semanas. Disputando as fases finais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, a equipe usou formações alternativas em algumas rodadas e viu a distância para a zona de rebaixamento despencar. Atualmente, os comandados de Dorival Júnior estão apenas três pontos acima do primeiro time do Z-4, que é o Bahia. Com o título da Copa do Brasil conquistado no domingo e a equipe se apresentando para os treinos apenas na tarde da última terça-feira, dia 26, o São Paulo deve mandar para campo um time alternativo do goleiro até o atacante, como aconteceu nas últimas rodadas do Brasileirão.

São Paulo recebe Coritiba em partida atrasada da 22ª rodada do Brasileirão Foto: Arte/Estadão.

O momento do Coritiba é crítico. Apesar das contratações de Slimani, Jesé e Samaris na janela do meio do ano, o time paranaense não consegue corresponder em campo. Com 14 pontos em 23 jogos e vivendo uma série de sete derrotas seguidas no Brasileirão, a equipe comandada por Thiago Kosloski precisa de uma reação rápida para evitar a queda para a Série B.

Para isso, o Coritiba apostou na semana sem jogos para aprimorar seu desempenho. Pior defesa do campeonato, tendo sofrido 51 gols até o momento, a equipe do Paraná aposta em uma melhora no equilíbrio do time e na qualidade de Slimani para surpreender o novo campeão da Copa do Brasil.

SÃO PAULO X CORITIBA

LOCAL: São Paulo

ESTÁDIO: Estádio do Morumbi

DATA: 26/09/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Luan, Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. Técnico : Dorival Júnior

Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Luan, Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. : Dorival Júnior CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thiago Dombroski, Henrique (Maurício Antônio) e Jamerson; Andrey (Fransérgio), Samaris (Matheus Bianqui) e Sebástian Gomez; Jesé Rodríguez (Robson), Marcelino Moreno e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

