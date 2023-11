São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com uma vantagem considerável da zona de rebaixamento, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo é melhorar a colocação dentro da tabela de classificação.

Campeão da Copa do Brasil e com a vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo está fazendo o necessário para continuar longe da zona de descenso. O time paulista vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba (PR). No momento, aparece no meio da tabela, com 39 pontos.

O técnico Dorival Júnior poderá contar com o zagueiro Arboleda, que está recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. A expectativa é que forme a dupla defensiva com Beraldo, poupado no último jogo. A principal dúvida é Alisson, que saiu do jogo passado com dores, mas treinou normalmente e está à disposição. Caso seja poupado, Michel Araújo assume a função. No meio, a outra disputa é entre James Rodríguez e Wellington Rato.

São Paulo e Cruzeiro medem forças nesta quinta-feira. Foto: Arte/ Estadão

SÃO PAULO x CRUZEIRO: Saiba tudo sobre o jogo do Brasileirão

DATA : 02/11 (quinta-feira).

: 02/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Morumbi.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO X CRUZEIRO AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO SÃO PAULO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Michel Araújo), Rodrigo Nestor e James Rodríguez (Wellington Rato); Luciano e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CRUZEIRO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E CRUZEIRO