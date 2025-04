São Paulo x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo recebe o Cruzeiro, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no MorumBis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor sequer marcou na competição e vem de dois empates por 0 a 0. A expectativa pela primeira vitória mobiliza o elenco são-paulino.

Mais do que isso, o time ainda precisar dar uma resposta ao torcedor após o banho de água fria que foi a partida contra o Alianza Lima, na quinta-feira, pela Libertadores. Após abrir 2 a 0, o São Paulo "desligou" no segundo tempo e foi pior que os peruanos, sofrendo o empate. Os quase 50 mil são-paulinos presentes no MorumBis vaiaram o time e, principalmente, o técnico Luis Zubeldía. O elenco curto do São Paulo, reflexo de um aperto de contas necessário fora de campo, começa a afetar as decisões da comissão técnica. O clube precisa fechar o ano com as contas no azul, como exigência do fundo que amortiza sua dívida financeira (com bancos e empréstimos). O débito total chega próximo de R$ 1 bilhão.

São Paulo e Cruzeiro fazem 'duelo de pressionados' no domingo, no MorumBis. Foto: Arte/Estadão

A partida contra o Cruzerio, assim como foi contra o Alianza, mostra como isso vira um desafio até mesmo para Zubeldía escalar o time. No momento, ele não conta com cinco jogadores considerados titulares: Arboleda, que sentiu dores ainda no primeiro tempo no jogo da Libertadores; Pablo Maia, que operou o tornozelo direito; Lucas, que trata dores no joelho direito; Oscar, com lesão na região posterior da coxa esquerda; e Luiz Gustavo, em tratamento após um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Para o jogo de domingo, Cédric deve voltar, enquanto Ferraresi faz dupla com Alan Franco. Outras possibilidades são a manutenção de Ruan, que entrou no lugar de Arboleda na quinta-feira, ou a entrada de Sabino. Na frente, André Silva entra no lugar de Calleri, suspenso.

O Cruzeiro também vive momento tenso. A equipe tem uma vitória, sobre o Mirassol, e uma derrota, para o Inter, no Brasileirão. No meio da semana, o time perdeu para o modesto Mushuc Runa, pela Sul-Americana, em pleno Mineirão.

Na sexta-feira, último dia da janela de transferências para jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, o Cruzeiro confirmou o empréstimo do lateral-esquerdo Marlon ao Grêmio. O jogador já havia sido sondado no clube gaúcho em diferentes momentos desde 2023 e, agora, chega por empréstimo, com gatilho de compra após 20 jogos.

Um desfalque para o duelo contra o São Paulo será Matheus Henrique. O meia teve diagnosticada uma lesão no menisco lateral do joelho direito. A indicação para o caso é de uma cirurgia, que será realizada nos próximos dias.

SÃO PAULO X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

Data : 13 de abril de 2025.

: 13 de abril de 2025. Horário : 17h30 (de Brasília).

: 17h30 (de Brasília). Local: MorumBis, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X CRUZEIRO AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

TV Globo para SP e MG (TV aberta).

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES DE SÃO PAULO E CRUZEIRO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

- Rafael; Cédric, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía. CRUZEIRO - Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Eduardo; Wanderson, Gabigol e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E CRUZEIRO

10/04/2025 - São Paulo 2 x 2 Alianza Lima - Libertadores.

9/04/2025 - Cruzeiro 1 x 1 Mushuc Runa - Sul-Americana.