São Paulo x Flamengo: o que dá para comprar com os R$ 70 milhões do título da Copa do Brasil?

São Paulo e Flamengo entram em campo neste domingo, no estádio do Morumbi, a partir das 16h, para decidir a Copa do Brasil de 2023. Além da busca pelo título, o jogo vale R$ 70 milhões para o campeão em premiação, que é a maior quantia paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por uma conquista. O Estadão selecionou algumas opções para utilização do dinheiro que vai cair na conta do vencedor.

O time campeão deve usar o valor da premiação para melhorias no time ou no próprio clube, pagar contas atrasadas ou novas. Contudo, se a equipe quisesse, os R$ 70 milhões poderiam ser usados para comprar exemplares da TV mais cara do País, diárias em hotel estrelado, mansões ou até mesmo carros luxuosos. O Estadão fez esse exercício sobre o investimento da bolada. O vice da Copa do Brasil leva para casa R$ 30 milhões.

Flamengo e São Paulo disputam R$ 70 milhões de prêmio pelo título da Copa do Brasil Foto: PEDRO KIRILOS

70 unidades da TV mais cara do Brasil

Dar de presente para cada integrante do time a TV mais cara do Brasil. Se São Paulo e Flamengo quiserem, isso é possível com o prêmio da Copa do Brasil ao vencedor. O aparelho fabricado pela Samsung custa R$ 1 milhão e possui 110 polegadas, processador Micro IA 4K, conta com 20 redes de inteligência artificial, tecnologia de som em movimento, além do seu design com a tela infinita com apenas 2.5 cm de espessura.

95 diárias no Empathy Suite Palms Casino Resort

Mais de três meses hospedado no hotel mais caro do mundo. O prêmio pago pela conquista da Copa do Brasil paga 95 diárias na suíte mais cara do Empathy Suite Palms Casino Resort, em Las Vegas, Estados Unidos. O custo da hospedagem é de US$ 150 mil, que dá cerca de R$ 740 mil.

Mansões de Messi e Taylor Swift

Depois de cerca de dois meses morando em Miami, Lionel Messi definiu qual seria sua casa no início de setembro. De acordo com a imprensa americana, o astro argentino e sua família escolheram uma mansão de US$ 9,75 milhões, cerca de R$ 53 milhões, localizada em Bay Colony, em Fort Lauderdale, com terreno de 1600 metros quadrados, e a 15 minutos do estádio do Inter Miami.

A nova casa de Messi nos Estados Unidos Foto: Reprodução

Com o “troco” da compra, ainda seria possível comprar uma outra boa moradia no país. Astro da música mundial, Taylor Swift é dona de nove mansões nos Estados Unidos. Uma delas, localizada em Beverly Hills, caberia no “combo” comprado com o dinheiro da Copa do Brasil. A moradia, que tem um estilo um pouco mais simples e conta com quatro quartos, é avaliada em US$ 2,65 milhões, algo em torno de R$ 13 milhões.

Apesar disso, nem mesmo o prêmio da Copa do Brasil compraria o duplex de Taylor Swift em Nova York. De acordo com a imprensa americana, a cantora é dona de um apartamento em Neighboring Tribeca Townhouse avaliado em US$ 18 milhões, cerca de R$ 89 milhões.

Um Rolls-Royce Sweptail ou mil Renault Kwid

Ter o único exemplar do quarto carro mais caro do mundo. Isso é possível com o prêmio da Copa do Brasil. O Rolls-Royce Sweptail custa US$ 12 milhões, cerca de R$ 60 milhões, e foi produzido com muito luxo pela fabricante britânica. O modelo remete aos carros produzidos durante os anos de 1920 e 1930 e é para apenas duas pessoas andarem ao mesmo tempo.

Rolls-Royce Sweptail Foto: Divulgação Rolls-Royce

Se preferir quantidade, o campeão da Copa do Brasil no domingo pode ir para o mercado de automóveis e comprar cerca de 1 mil Renault Kwid. O prêmio de R$ 70 milhões faria ser possível adquirir muitos exemplares do carro com o preço mais popular do País no momento.