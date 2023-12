São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo encerra sua melhor temporada nos últimos anos recebendo o Flamengo, nesta quarta-feira, dia 6, às 21h30, no Morumbi. Apesar de terminar o Campeonato Brasileiro em uma posição intermediária na tabela (é apenas o 11º colocado, com 50 pontos), o técnico Dorival Júnior acredita que o desempenho do time foi bom no campeonato e serve de estrutura para a próxima temporada.

O São Paulo faz seu último jogo do ano no mesmo local e contra o mesmo rival do momento de seu maior brilho em 2023. A inédita conquista da Copa do Brasil encerrou um jejum de mais de dez anos de títulos que extrapolam os limites estaduais. O último troféu deste porte havia sido o da Copa Sul-Americana de 2012.

Já o Flamengo, terceiro colocado no Brasileirão, com 66 pontos, depende apenas de seu desempenho para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Uma vitória no Morumbi assegura a participação no principal interclubes do continente. Se empatar com o São Paulo, vai precisar torcer para que Botafogo ou Grêmio não vença. Em caso de derrota, o Flamengo precisa que o Grêmio perca do Fluminense e que o Botafogo não supere o Internacional. A disputa do título, porém, está muito distante, uma vez que a diferença de saldo de gols para o Palmeiras é de 16.

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira no Morumbi. Foto: Arte/Estadão

SÃO PAULO x FLAMENGO: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 06/12 (quarta-feira).

: 06/12 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) LOCAL: Morumbi.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO x FLAMENGO AO VIVO

SporTV 3

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO - Rafael; Nathan, Arboleda, Beraldo e Welington (Caio Paulista); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo (Lucas); Luciano e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

