São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O domingo pode ser um marco na história do São Paulo. Com o Morumbi lotado, a equipe paulista entrará em campo para enfrentar o Flamengo e pode conquistar o inédito título da Copa do Brasil. Para isso, o time de Dorival Júnior não pode ser derrotado pelo rival rubro-negro. O time aposta no histórico de finais no estádio e conta com o apoio do seu torcedor.

Vinte e três anos depois de sua primeira final na Copa do Brasil, o São Paulo chega para a última partida com vantagem. Diferentemente do que aconteceu em 2000 diante do Cruzeiro, a equipe paulista decide em casa, onde tem mais de 60% de aproveitamento em decisões, e, no último domingo, dia 17, o time de Dorival contou com gol de Calleri para vencer no Maracanã pela vantagem mínima. Agora, na partida de volta, os paulistas terão mais de 60 mil torcedores apoiando e empurrando a equipe em busca da conquista inédita.

“É o título que falta para o clube. Não é sobre o meu segundo seguido. É uma conquista importante para um clube gigante como é o São Paulo. Vamos nos preparar e precisamos fazer o jogo ainda mais perfeito do que no Rio para ficar com o título”, disse Dorival Júnior.

São Paulo x Flamengo Foto: Arte Estadão

O momento do Flamengo está muito longe de ser bom. Em 2023, além de amargar eliminações em todas as competições que disputou e estar mais de dez pontos atrás do Botafogo no Brasileirão, o time carioca sofre com o caos externo no seu departamento de futebol. Na temporada, o atacante Pedro já tomou um soco do preparador físico do time, que foi demitido; Gerson e Varela brigaram no centro de treinamento. E, nesta semana, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, agrediu um torcedor em um shopping do Rio.

Para tentar mudar o momento do clube, o torcedor aposta todas as fichas em Arrascaeta. O meia uruguaio se recuperou de lesão muscular durante a semana e será reforço do time no jogo no Morumbi. Mesmo sem atuar no último mês, o atleta é o grande trunfo do rubro-negro para mudar a história da decisão.

SÃO PAULO X FLAMENGO

Continua após a publicidade

DATA: 24/09 (sábado).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo

ONDE ASSISTIR

Sportv (TV fechada)

Globo (TV aberta)

Premiere (Pay per view)

Amazon Prime (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Calleri e Lucas Moura. Técnico : Dorival Júnior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Calleri e Lucas Moura. : Dorival Júnior. FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS