São Paulo recebe Fluminense para encerrar sequência irregular na temporada

Após se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana com a melhor campanha geral, o São Paulo volta a focar suas atenções no Brasileirão. Neste sábado, 1, o time paulista encara o Fluminense, no estádio do Morumbi, e busca engatar a segunda vitória seguida contando toas as competições, o que não acontece desde o fim de maio.

O São Paulo vive um momento de instabilidade na temporada. Com quatro vitórias e quatro derrotas nas últimas oito partidas, a equipe de Dorival Júnior quer a segunda vitória seguida para conseguir chegar embalada para as quartas de final da Copa do Brasil. A última vez que o time do Morumbi venceu pelo menos dois jogos de maneira seguida faz mais de 35 dias, quando superou Vasco, Puerto Cabello e Goiás.

Alternando vitórias e derrotas em junho, o São Paulo acabou se descolando dos primeiros colocados no Brasileirão. Com derrotas para Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro nas últimas quatro vezes que atuou pelo campeonato nacional, a equipe de Dorival caiu para a 11ª colocação, com 18 pontos.

São Paulo busca voltar a vencer dois jogos seguidos após mais de um mês Foto: Paulo Pinto/São Paulo Futebol Clube

Para a partida deste sábado, o São Paulo terá problemas. Lesionado em um treinamento desta semana, Beraldo é desfalque certo nas próximas partidas da equipe. Além dele Caio Paulista, emprestado pelo time carioca, não poderá atuar. Pablo Maia, substituído ainda no primeiro tempo no jogo contra o Tigre por uma pancada no tornozelo, treinou com o elenco em parte da preparação para o jogo contra o Fluminense e é dúvida. Já Calleri, que atuou apenas na segunda etapa na partida pela Sul-Americana, sofreu com dores nas costas e sua presença em campo é incerta.

Pelo lado do Fluminense, o momento também não é dos melhores. Com uma vitória nos últimos cinco jogos, o time de Fernando Diniz também se caiu na classificação do Brasileirão e atualmente é o quinto colocado. No meio de semana, a equipe carioca empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima e avançou para as oitavas de final da Libertadores como líder do grupo. Para a partida, o time do Rio de Janeiro não terá Nino e o treinador, suspensos, e André e David Braz, poupados por dores musculares.

SÃO PAULO X FLUMINENSE

Continua após a publicidade