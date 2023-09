São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Antes do jogo mais importante do ano, o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, no Morumbi, o São Paulo tem compromisso pelo Brasileirão. Enfrenta nesta quarta-feira, às 21h30, em casa, o Fortaleza, com a necessidade de se reabilitar no torneio no qual não vence há dois meses.

São sete partidas seguidas sem vitória no Brasileirão. O torcedor não se incomoda tanto porque a prioridade é erguer o troféu da Copa do Brasil, e o time está perto disso, já que venceu o primeiro duelo no Maracanã por 1 a 0 e vai decidir a competição no Morumbi lotado.

No entanto, reabilitar-se no Brasileirão é importante. Com 28 pontos, o São Paulo está na 13ª posição do Brasileirão. A sequência negativa deixo o time mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente. São apenas quatro pontos de distância para o Santos, que abre o grupo dos que são rebaixados. Portanto, a ideia é voltar a vencer no torneio para não ser ameaçado pela queda.

São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi Foto: Arte/Estadão

FORTALEZA X SÃO PAULO

DATA : 20/09/2023.

: 20/09/2023. HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. ESTÁDIO : Morumbi.

: Morumbi. LOCAL: São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR

Globo.

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO - Jandrei, Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. Técnico : Dorival Júnior.

- Jandrei, Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. : Dorival Júnior. FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

ÚLTIMOS RESULTADOS