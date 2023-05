Dorival Júnior terá um aliado a mais na sequência da temporada com o São Paulo. Após ter feito sete das primeiras dez partidas como visitante, o treinador terá sete dos próximos nove jogos no estádio do Morumbi. Até o momento, na atual passagem, Dorival jogou três vezes no Morumbi e venceu todas, com nove gols marcados e apenas dois sofridos. A série de jogos começa neste sábado, contra o Goiás, às 21h, pela oitava rodada do Brasileirão.

O momento que o São Paulo vive é muito bom. Sem saber o que é derrota há 11 jogos, o time é o oitavo colocado no Brasileiro, com 12 pontos, está perto da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e lidera o grupo na Copa Sul-Americana. Para aumentar a série sem derrotas e seguir somando pontos, o time terá um mês de junho praticamente sem viagens.

Outro fator que tem sido um diferencial para o São Paulo nos jogos realizados no Morumbi é a presença da sua torcida. Mesmo com time não estando entre os principais candidatos ao título nas competições que disputa, os torcedores têm marcado presença no estádio e a equipe é dona da maior média de público do Brasileirão até aqui, com mais de 48 mil pessoas. Para o duelo com o Goiás, ,mais uma vez, a torcida já garantiu mais de 35 mil ingressos e estará em peso nas arquibancadas.

São Paulo enfrenta o Goiás na abertura de série de jogos no Morumbi Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Visando a sequência de partidas e o intervalo que terá para o próximo jogo, que será na quinta-feira contra o Sport pela Copa do Brasil, Dorival Júnior deve mandar a campo o melhor disponível. Nestor e Arboleda, que sentiram problema físico por sobrecarga muscular, devem seguir fora de ação. Michel Araújo e Diego Costa devem aparecer na equipe titular.

Goiás chega embalado

Pelo outro lado, o Goiás também busca aproveitar o embalo do momento que vive na temporada. Sem perder há quatro partidas, contando todas as competições, o time do centro-oeste precisa somar pontos para seguir fora da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileiro.

Na última partida da equipe, pela Copa Sul-Americana, o técnico Emerson Ávila poupou grande parte do time titular e vai com o melhor que tem disponível para o duelo no Morumbi contra o São Paulo neste sábado pela oitava rodada do Brasileirão.

SÃO PAULO X GOIÁS