São Paulo x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo volta a jogar no estádio do Morumbi neste sábado. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista terá o Goiás pela frente, às 21h. Sem perder há 11 jogos, a equipe de Dorival Júnior enfrentará um adversário que não perde há quatro partidas.

Mais uma vez contando com o apoio em peso de seu torcedor, que já comprou mais de 40 mil ingressos para a partida, o São Paulo busca manter a série de jogos sem perder. Para o jogo deste sábado, Dorival Júnior não deve contar com Arboleda e Nestor, que estão com sobrecarga muscular.

O Goiás busca crescer no Campeonato Brasileiro. Sem perder há quatro jogos em todas as competições que disputa, o time do centro-oeste busca se descolar da zona de rebaixamento. Com sete pontos, o time é o 16º colocado e precisa pontuar para não depender de outros resultados para não entrar na zona de rebaixamento.

São Paulo x Goiás: onde assistir ao vivo e escalação. Arte/Estadão Foto: Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Morumbi.

DATA: 27 de maio de 2023.

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).



ONDE ASSISTIR

SporTV (TV paga)

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior. GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian, Zé Ricardo, Diego e Alesson; Palacios e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila

ÚLTIMOS RESULTADOS