São Paulo x Independiente Del Valle: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Independiente del Valle fazem a aguardada final da Copa Sul-Americana neste sábado, a partir das 17h (horário de Brasília). Comandado por Rogério Ceni, o tricolor paulista pode conquistar seu primeiro título internacional após 10 anos, enquanto a equipe equatoriana busca seu segundo troféu internacional de sua história - o primeiro foi conquistado em 2019, também na Sul-Americana, após eliminar o Corinthians na semifinal e vencer o Colón, da Argentina, na decisão. A partida acontece em Córdoba e tem transmissão exclusiva da Conmebol TV.

Do lado brasileiro, a decisão seria a coroação do trabalho de Rogério Ceni e do ano do São Paulo. Finalista do Campeonato Paulista e eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o título da Copa Sul-Americana dá alívio para os jogos finais da temporada do Campeonato Brasileiro - em 12º lugar, está no meio da tabela, a 7 pontos do G-6 e do Z-4.

São Paulo e Independiente del Valle se enfrentam neste sábado pela final da Copa Sul-Americana. Foto: Arte/ Estadão

Além disso, Rogério Ceni, ídolo são-paulino, pode conquistar seu primeiro título como técnico do São Paulo, em sua segunda passagem pelo clube. Na primeira, em 2017, foi demitido após ser eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, para o Corinthians, e ter um início fraco no Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR À FINAL DA COPA SUL-AMERICANA?

A final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Independiente del Valle, terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay-per-view). O sinal estará gratuito para assinantes de TV a cabo. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no estádio Mario Kempes, em Córdoba, Argentina.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Felipe Alves; Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke e Luis Segovia; Matías Fernández, Johanner Chávez, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli e Marcos Angulo; Junior Sornoza e Jonathan Bauman. Técnico: Miguel Anselmi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com um time misto, derrotou o Avaí por 4 a 0 no Morumbi. Já o Del Valle venceu o Macará, por 1 a 0, pelo Campeonato Equatoriano.





