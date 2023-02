São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do Paulistão. O time de Rogério Ceni busca superar os diversos desfalques por conta das lesões do elenco para engatar a segunda vitória seguida em casa no estadual.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO X INTER DE LIMEIRA

São Paulo e Inter de Limeira terá transmissão da Record, pela TV aberta, Premiere, na TV por assinatura, e no Paulistão play, no Streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h35 (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO: Rafael, Nathan, Beraldo, Alan Franco e Caio Paulista; Mendez, Pablo Maia e Galoppo, Wellington Rato, David e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

INTER DE LIMEIRA: Léo Vieira, Léo Duarte, Douglas, Leandro Silva e Zé Mário, Uillian Correa, Claudiinei, Chrigor, Matheus e Everton Brito, Jonathas. Técnico: Pintado

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo chega para a partida tentando acabar com sua instabilidade no estadual. Segundo colocado na classificação geral do Paulistão, o time de Rogério Ceni vem de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na última rodada, o tricolor venceu o Santos, por 3 a 1. Já a Inter de Limeira vem de duas derrotas, para Palmeiras e Santo André, e precisa voltar a pontuar para se manter longe da zona de rebaixamento para a série A2.