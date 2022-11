São Paulo x Inter: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

O São Paulo tem mais um jogo decisivo para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. No Morumbi, a equipe tricolor mede forças nesta terça-feira, às 21h30, com o Internacional pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time de Rogério Ceni ocupa a nona posição na tabela de classificação, com 51 pontos. Os comandados de Mano Menezes, por sua vez, aparecem na vice-liderança com 67 pontos.

Leia também Botafogo vence o Atlético-MG em Minas e entra de vez na briga pela Libertadores

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e Internacional acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbi, na capital paulista.

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta terça no Morumbi.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Luizão, Ferraresi e Léo; Reinaldo (Igor Gomes), Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick (Galoppo) e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

QUEM APITA

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota para o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã. Já o Internacional bateu o Athletico-PR por 2 a 0 no Beira-Rio.