São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, dia 7, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na capital paulista, no estádio do Morumbi. O tricolor é o oitavo colocado, com 4 pontos, e o time gaúcho é o quinto, com 7.

Após um empate contra o Tolima na Sul-Americana, o time comandado por Dorival Júnior busca recuperar a boa fase vivida nos primeiros jogos e engatar a segunda vitória da equipe na competição. A boa notícia para o São Paulo é o retorno do atacante Jonathan Calleri, que estava se recuperando de uma dengue.

São Paulo recebe o Internacional no Morumbi. Foto: Arte/Estadão

A equipe de Mano Menezes também vem de um empate em uma competição internacional. Na última quarta-feira, o Internacional empatou com o Nacional por 2 a 2 pela Libertadores. No Brasileirão, no entanto, o momento do time é bom e a equipe gaúcha viaja à São Paulo em busca de defender sua invencibilidade na competição.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo, SP.

ESTÁDIO: Morumbi.

DATA: 06 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

TV Globo (TV Aberta)

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. : Dorival Júnior. INTERNACIONAL: John; Bustos, Moledo, Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias, De Pena e Maurício; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

ÚLTIMOS RESULTADOS