São Paulo x Ituano: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O São Paulo, atual vice-campeão do Campeonato Paulista, faz sua estreia no Estadual neste domingo, às 18h30, diante do Ituano. A partida acontece no Morumbi.

Buscando superar a final traumática de 2022, o time comandado por Rogério Ceni enxugou a folha salarial e rejuvenesceu seu elenco. O tricolor paulista está no Grupo B, que também conta com Guarani, Mirassol e Água Santa. Já o Ituano está no Grupo C, que conta com Corinthians, Ferroviária e São Bento.

Leia também Portuguesa retorna à elite do Paulistão com derrota diante do Botafogo no Canindé

São Paulo e Ituano se enfrentam na rodada inaugural do Paulistão 2023.

SÃO PAULO x ITUANO

DATA E HORÁRIO: 15/01 (domingo), às 18h30

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR: TNT e HBO Max.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Welington Rato, Luciano e Pedrinho; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Frazan, Rafael Pereira, Bernardo e Mario Sérgio; Marcelo Freitas (André Luiz), Lucas Siqueira e José Aldo; Gabriel Barros e Geuvânio. Técnico: Carlos Pimentel.

ARBITRAGEM