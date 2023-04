São Paulo x Ituano: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo faz sua estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h30, em duelo paulista com o Ituano. A equipe de Rogério Ceni não jogou as duas primeiras fases do torneio mata-mata por ter ficado na nona colocação na última edição do Campeonato Brasileiro. Já o time de Itu chega à terceira etapa após ter eliminado o amazonense Princesa de Solimões e o Ceará.

Na edição de 2023 do Campeonato Paulista, São Paulo e Ituano se enfrentaram na abertura do torneio, no dia 15 de janeiro. O duelo no Morumbi terminou empatado sem gols.

SÃO PAULO x ITUANO

DATA : 11/04/2023 (terça-feira)

: 11/04/2023 (terça-feira) HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL : Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi.

: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. TORNEIO: Copa do Brasil - 3ª fase (Jogo de ida).

São Paulo e Ituano medem forças nesta terça-feira no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael, Alan Franco, Arboleda e Beraldo (Diego Costa); Nathan (Rafinha), Méndez, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; David, Rato e Calleri (Erison). Técnico : Rogério Ceni.

: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Beraldo (Diego Costa); Nathan (Rafinha), Méndez, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; David, Rato e Calleri (Erison). : Rogério Ceni. ITUANO: Jefferson Paulino; Iury, Rafael Pereira, Claudinho e Mario Sérgio; Lucas Siqueira, Eduardo Person, Marcelo Freitas e Yann Rolim; Quirino e Vinicius Faria. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

06/04 - Tigre-ARG 0 x 2 São Paulo - Copa Sul-Americana

19/03 - Palmeiras 1 x 0 Ituano - Paulistão (Semifinal)