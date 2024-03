São Paulo x Novorizontino hoje: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 18h, em estado de alerta para medir forças com o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis. O duelo promete equilíbrio, uma vez que o time do interior, terminou a primeira fase com o mesmo número de pontos que o conjunto tricolor, 22.

A equipe tricolor viu a eliminação de perto no último duelo, diante do rebaixado Ituano. Lucas Moura foi essencial para evitar um vexame. Outro ponto que preocupa é a experiência do técnico Thiago Carpini. Apesar do vice-campeonato em 2023, o jovem treinador tem tomado decisões equivocadas que têm custado caro.

São Paulo e Novorizontino decidem neste domingo mais um semifinalista do Paulistão. Foto: Arte/Estadão

Após bater na trave na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, o Novorizontino quer continuar a surpreender sob o comando de Eduardo Baptista. O time do interior passou ileso contra grandes nesse Paulistão. Empatou com o Palmeiras e venceu Corinthians e Santos. O grande destaque do time é o meia Rômulo, já negociado com o time alviverde.

SÃO PAULO x NOVORIZONTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO PAULISTÃO

DATA : 17/03 (domingo).

: 17/03 (domingo). HORÁRIO : 18h.

: 18h. LOCAL: MorumBis.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO x NOVORIZONTINO AO VIVO

Record

CazéTV

Paulistão Play

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Alisson; Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha; Calleri (André Silva). Técnico: Thiago Carpini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO

NOVORIZONTINO: Jordi; Raul Prata, Luisão, Renato, Chico e Danilo Barcelos; Marlon, Fabrício Daniel e Rômulo; Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E NOVORIZONTINO