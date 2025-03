São Paulo x Novorizontino no Paulistão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Precisando vencer e convencer, o São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h, no MorumBis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor paulista reencontra o adversário que o eliminou no ano passado, e mira levar a melhor na revanche para voltar às semifinais do Estadual depois de três anos.

Apesar de ter garantido a primeira colocação do Grupo B, com 19 pontos, e assegurado a vantagem de disputar as quartas de final em casa, o São Paulo viveu momento conturbado durante a primeira fase do Estadual. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía ficou cinco partidas sem vencer até a última rodada, quando derrotou o então classificado São Bernardo, fora de casa, com um time alternativo.

São Paulo x Novorizontino: se enfrentam nesta segunda-feira. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE “Cinco jogos sem vencer, essa carga de fora é normal. Temos que ter autocrítica, não trabalhar por trabalhar, diagnosticar. Sempre acontece no futebol”, comentou Zubeldía, após a vitória sobre o São Bernardo. “No mata-mata, começa outra história, é apenas um jogo. Mas temos de estar bem taticamente, com atitude boa, temos de estar juntos”, completou. O mau desempenho do time colocou Zubeldía na berlinda. Apesar das cobranças, o treinador argentino foi bancado no cargo pela diretoria. Às vésperas do confronto, uma boa notícia: os meias Alisson, Lucas Moura, Oscar apareceram na pré-lista de convocados por Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias.

Para o confronto desta segunda, o São Paulo terá os retornos de Alisson e do lateral-esquerdo Enzo Díaz, poupados na última partida. Ferreira também se recuperou de lesão na coxa direita e tem chances de ser relacionado. Existe a possibilidade de Zubeldía repetir o esquema com três zagueiros, utilizado nas partidas contra Palmeiras e São Bernardo.

O time está desfalcado de Pablo Maia, com lesão no tornozelo direito, e não tem prazo de retorno. Depois de perder toda a fase de grupos por uma fratura no pé, Luiz Gustavo, por sua vez, só deve voltar em uma eventual semifinal.

O São Paulo está com o Novorizontino engasgado. Em 2024, o tricolor paulista também decidiu em casa a vaga nas semifinais, mas viu o adversário levar a melhor nas penalidades após empate por 1 a 1. O time do Morumbi não fica entre os quatro melhores do Paulistão desde 2022, quando perdeu a final para o Palmeiras. No ano seguinte, também parou nas quartas, sendo eliminado na disputa por pênaltis com o Água Santa.

SÃO PAULO X NOVORIZONTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

Data : 03/03/2025 (domingo).

: 03/03/2025 (domingo). Horário : 20h (de Brasília).

: 20h (de Brasília). Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

ONDE ASSISTIR A SÃO PAULO X NOVORIZONTINO AO VIVO

TNT (TV fechada)

(TV fechada) Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Luciano), Oscar e Wendell; Lucas e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey; Bruno José, Luís Oyama, Jean Irmer e Waguininho; Robson, Matheus Frizzo e Pablo Dyego. Técnico: Eduardo Baptista.

23/02 - São Bernardo 1 x 3 São Paulo - Paulistão

- Paulistão 27/02 -Rio Branco 1 x 3 Novorizontino - Copa do Brasil