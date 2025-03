Análise | São Paulo acorda no segundo tempo, bate o Novorizontino e avança às semifinais do Paulistão

O técnico Luis Zubeldía levou a campo novamente um esquema com três zagueiros, utilizado na vitória contra o São Bernardo, e no empate com o Palmeiras. Desta vez, o zagueiro venezuelano Ferraresi ganhou a vaga entre os titulares, no lugar do meia-atacante Luciano. A equipe tricolor iniciou a partida com dificuldade para transitar da defesa para o ataque por causa da marcação forte do adversário no setor central. O Novorizontino buscou atacar e criou lances de perigo, forçando o time da casa a tentar ir para frente com lançamentos longos, quase sempre sem sucesso.

Para tentar empurra o Novorizontino para a defesa, o São Paulo tentou valorizar a posse de bola, trocando passes com mais calma para, aos poucos, progredir no campo de jogo. Contudo, diante de uma marcação cerradíssima, o time tricolor pecou na falta de movimentação dos jogadores e não conseguiu desenvolver uma pressão no adversário. A equipe do interior paulista também não se furtou em parar lances com falta e, sempre que possível, fazer cera para irritar os são-paulinos.