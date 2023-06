São Paulo x Palmeiras opõe Dorival Jr. e Abel Ferreira, ambos especulados na seleção brasileira

O Choque-Rei deste domingo, às 16h, no Morumbi, opõe um São Paulo que tem um teste importante para se mostrar confiável sob o comando de Dorival Júnior e um Palmeiras disposto a manter o excelente retrospecto recente em clássicos. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão e terá transmissão da Globo e do Premiere.

O Palmeiras não perde um clássico estadual há nove partidas: são cinco vitórias e quatro empates nos duelos mais recentes com Corinthians, São Paulo e Santos. Nos últimos 14 jogos contra os rivais, houve apenas uma derrota, justamente para o São Paulo, além de nove vitórias e quatro empates.

Este será o 75ª Choque-Rei pelo Brasileirão. O Palmeiras leva vantagem, com 25 vitórias. São 32 empates e 17 vitórias do São Paulo, que sai vitorioso no retrospecto no Morumbi em jogos do principal torneio do País. São 11 vitórias, 22 empates e 10 derrotas.

O São Paulo sofreu sua primeira derrota com Dorival no Brasileirão na última rodada. O revés para o Grêmio no Sul dificulta os planos, mas não tira o time do eixo. São 15 pontos somados e o plano de ganhar o clássico para ficar mais perto dos líderes. Mais regular que o rival, o Palmeiras tem 19 pontos e briga pela ponta com Atlético Mineiro e Botafogo. A equipe de Abel Ferreira é a única invicta na competição nacional.

Palmeiras x São Paulo, Allianz Parque, 2023 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Com Dorival Junior, o time tricolor persegue a constância e regularidade que o Palmeiras alcançou há um tempo considerável sob o comando de Abel Ferreira, o técnico mais longevo da Série A. Ambos são especulados seleção brasileira como possíveis sucessores de Tite. Os dois já disseram que não receberam propostas da CBF.

O comandante são-paulino crê que sua equipe pode “surpreender” no clássico. “O Palmeiras é uma das equipes mais regulares dos últimos anos. Muito difícil jogar contra, não tenho dúvidas que pelo momento, precisamos de ajustes que o Palmeiras não necessita nesse instante”, admitiu Dorival.

“Existe uma diferença? Existe, temos que reconhecer. Mas podemos surpreender e fazer desses três jogos bons resultados. Tudo é questão de trabalho e comprometimento de um grupo que está evoluindo, melhorando”.

A ideia de Abel Ferreira é que sua mantenha a rota de vitórias e seja capaz de se impor contra um rival que, nos últimos anos, é um dos que mais causa dificuldades à equipe alviverde. Os dois, cabe lembrar, vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira é o técnico mais longevo do Brasil Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“O time deles também vem bem, trocou de treinador recentemente, se ajustou, mas estamos em uma batida boa no Brasileiro, precisamos somar pontos e continuar na briga pelas primeiras colocações”, afirmou Dudu. O atacante é o jogador com mais partidas (432), vitórias (255), gols (87) e assistências (100) pelo Palmeiras no século

Dorival tem o reforço de Wellington Rato, recuperado de uma gripe que o tirou do duelo com o Tolima, mas continua sem algumas peças. As baixas são Moreira, Igor Vinícius, Talles Costa, Welington, Ferraresi e Galoppo, todos no departamento médico.

O desfalque mais importante para Abel Ferreira é o seu principal zagueiro e capitão do time, o paraguaio Gustavo Gómez, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Marcos Rocha, Murilo e Atuesta se recuperam de suas respectivas lesões.

Como Abel Ferreira, Dorival Junior também é especulado na seleção brasileira Foto: Rubens Chiri/SPFC

SÃO PAULO X PALMEIRAS