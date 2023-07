São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nenhum clube causa tem causado tanta dor de cabeça ao Palmeiras de Abel Ferreira quanto o São Paulo. Nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, o time tricolor tem mais uma oportunidade para provar ser a pedra no sapato do técnico português. Já a equipe alviverde busca revanche contra o rival, que o eliminou nas oitavas de final da edição passada da Copa do Brasil. O clássico terá transmissão única no streaming, do Amazon Prime Vídeo.

Os dois começam a decidir quem será um dos semifinalistas da Copa do Brasil, competição que o São Paulo nunca ganhou e que o Palmeiras venceu quatro vezes, a última delas já sob o comando de Abel, em 2020. O jogo de volta está marcado para a quinta-feira da próxima semana, dia 13, no Allianz Parque.

No ano passado, os dois se encontraram nas oitavas e o São Paulo levou a melhor. O time então comandado por Rogério Ceni ganhou o jogo de ida, perdeu o de volta, mas levou a melhor nos pênaltis num polêmico duelo sobre o qual o Palmeiras reclama até hoje pelo fato de o VAR não ter traçado a linha no lance que resultou na marcação de pênalti em cima de Calleri.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira pela Copa do Brasil Foto: Arte/Estadão

SÃO PAULO X PALMEIRAS

DATA : 05/07/2023 (quarta-feira)

: 05/07/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 19h30.

: 19h30. LOCAL: Morumbi, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel e Rodrigo Nestor; Wellington Rato (Alisson), Luciano e Juan. Técnico : Dorival Junior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel e Rodrigo Nestor; Wellington Rato (Alisson), Luciano e Juan. : Dorival Junior. PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Luís Guilherme, Dudu e Endrick. Técnico: João Martins (interino).

QUEM APITA?

Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS