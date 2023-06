São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Estádio do Morumbi tem reservado para o próximo domingo, 11, um grande clássico: São Paulo e Palmeiras, ambos em boa fase, se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor vem embalado de uma goleada por 5 a 0 sobre o Tolima pela Copa Sul-Americana, enquanto o alviverde, que busca a liderança, recém-ganhou do Barcelona (EQU), na Libertadores, por 4 a 2, e mantém a conhecida regularidade.

Dorival Júnior não terá muitos problemas para escalar a sua equipe, apenas algumas dúvidas pontuais, mas deve ter bons nomes disponíveis, com exceção dos lesionados há algum tempo, como Galoppo. Abel Ferreira, por sua parte, não poderá contar com a zaga titular formada por Gustavo Gómez e Murilo, com isso, o jovem Naves deve receber uma oportunidade.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

LOCAL : São Paulo (SP).

: São Paulo (SP). ESTÁDIO : Morumbi.

: Morumbi. DATA : 11 de junho de 2023 (domingo).

: 11 de junho de 2023 (domingo). HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

São Paulo x Palmeiras. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson; Luciano e Calleri. Dorival Júnior. PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Naves e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS