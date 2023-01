São Paulo x Portuguesa: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Após o empate sem gols com o Palmeiras, o São Paulo tem mais um clássico pela frente. Nesta quinta-feira, o time de Rogério Ceni reencontra a Portuguesa. A Lusa retornou à elite do futebol paulista nesta temporada e vai fazer de tudo para somar pontos no Morumbi.

O São Paulo está no Grupo B, ao lado de Água Santa, Guarani e Mirassol. Já a Portuguesa pertence ao Grupo D, junto com Palmeiras, Santo André e São Bernardo.

ONDE ASSISTIR

DATA: 26/01/2023 (quinta-feira)

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi (São Paulo).

NA TV: TNT e HBO Max.

São Paulo e Portuguesa duelam nesta quinta-feira no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Méndez, Pablo Maia e Luciano; Wellington Rato, Calleri e David. Técnico: Rogério Ceni.

PORTUGUESA: Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson; Tauã, Gustavo Bochecha, Marzagão e Lucas Nathan; João Victor e Paraízo. Técnico: Mazola Júnior.

ARBITRAGEM

Árbitro: Salim Fende Chavez.

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro.

Assistente 2: Rafael Alves de Souza.

Quarto árbitro: Adeli Monteiro.

VAR: Daiane Muniz dos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

