São Paulo x Portuguesa: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o tropeço contra o Mirassol, o técnico Thiago Carpini pretende promover mudanças na equipe titular do São Paulo para o duelo com a Portuguesa, neste sábado, dia 27, às 18h, no MorumBis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A equipe tricolor soma quatro pontos e não tem ainda com o que se preocupar na tabela de classificação, mas tem de ficar atenta à repetição de falhas em campo.

PUBLICIDADE Tal qual 2023, o São Paulo começa a temporada insistindo em uma troca de passes pouco vertical e efetiva. A criatividade para encontrar soluções ofensivas precisa ser abastecida. Por isso, Carpini - sem poder contar com o colombiano James Rodríguez e Lucas, que estão em aprimoramento físico - deve optar por Nikão na equipe titular no lugar de Wellington Rato, prezando pela movimentação maior do lado direito do time. No último compromisso, Carpini formatou o São Paulo com três zagueiros e sem lateral-direito de ofício. Dessa vez, o novo comandante pode retomar o esquema com dois laterais e dois zagueiros. Um reforço para o setor é Robert Arboleda, que está recuperado e pode estrear na temporada. Neste início de ano, Carpini preza por testar os atletas para conhecê-los melhor e identificar a melhor forma de atuar.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

São Paulo e Portuguesa medem forças neste sábado pelo Paulistão. Foto: Arte/ Estadão

Do lado da Portuguesa, há muita confiança de que o time não passe sufoco nesta edição do Paulistão e consiga lutar por uma vaga nas quartas de final do torneio. A boa vitória sobre a Inter de Limeira na estreia e a atuação elogiada contra o Red Bull Bragantino, apesar da derrota, servem de combustível para que o time sonhe em colocar um ponto final no jejum de quase 11 anos sem ganhar do São Paulo.

SÃO PAULO x PORTUGUESA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO PAULISTÃO

DATA : 27/01 (sábado).

: 27/01 (sábado). HORÁRIO : 18h (horário de Brasília).

: 18h (horário de Brasília). LOCAL: MorumBis.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO x PORTUGUESA AO VIVO

CazéTV

Paulistão Play

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Moreira), Arboleda, Ferraresi e Welington (Patryck); Pablo Maia (Luiz Gustavo), Alisson (Bobadilla) e Galoppo; Nikão, Calleri e Luciano (Ferreirinha). Técnico: Thiago Carpini.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA PORTUGUESA

PORTUGUESA: Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Eduardo Diniz; Zé Ricardo, Eduardo e Giovanni Augusto (Chrigor); Felipe Marques, Henrique Dourado e Victor Andrade. Técnico: Dado Cavalcanti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E PORTUGUESA