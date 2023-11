São Paulo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com a vaga na Copa Libertadores garantida por ter sido campeão da Copa do Brasil, o São Paulo busca apenas se manter tranquilo em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, nesta quarta-feira, às 21h, terá um duelo bem complicado diante do Red Bull Bragantino, que briga pela liderança e, consequentemente, pelo título. A partida, válida pela 33ª rodada, será realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP), porque o Morumbi está reservado para os shows da banda Red Hot Chili Peppers.

Para montar a escalação, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o meia Rodrigo Nestor, que lesionou o joelho no treino de domingo e está fora do restante da temporada. Michel Araújo, que o substituiu diante do Cruzeiro, é uma opção para o setor. Além disso, Lucas está tratando lesão muscular na coxa e também não deve estar à disposição.

O técnico Pedro Caixinha não tem desfalques e deve manter a formação do último jogo. Apesar disso, o zagueiro Luan Patrick sofreu lesão na coxa no treino de segunda-feira e deixa de ser opção.

São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira na Vila. Foto: Arte/ Estadão

SÃO PAULO x RED BULL BRAGANTINO: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 08/11 (quarta-feira).

: 08/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

Continua após a publicidade

Premiere.

ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo, Wellington Rato, James Rodríguez e Alisson; David. Técnico: Dorival Júnior.

ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Helinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SÃO PAULO E RED BULL BRAGANTINO