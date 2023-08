São Paulo x San Lorenzo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo mede forças com o San Lorenzo nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece no Morumbi, às 19h. Quem avançar enfrentará LDU, do Equador, ou Ñublense, do Chile.

No duelo de ida, o San Lorenzo levou a melhor, ganhou por 1 a 0 e agora joga por um empate. O São Paulo precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para levar a vaga diretamente. Se vencer por vantagem mínima, a classificação será definida nos pênaltis.

SÃO PAULO x SAN LORENZO

DATA : 10/08 (quinta-feira).

: 10/08 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

São Paulo e San Lorenzo medem forças nesta quinta-feira no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri. : Dorival Júnior. SAN LORENZO: Batalla; Giay, Pérez, Campi, Hernández e Braida; Leguizamón, Elías, Sánchez e Barrios; Bareiro. Técnico: Rubén Insúa.

ÚLTIMOS RESULTADOS