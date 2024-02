São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Santos têm perspectivas opostas para a temporada, mas o que apresentaram até aqui tem deixado o torcedor animado para as missões que virão. Às 19h30 desta quarta-feira, dia 14, no MorumBis, os rivais medem forças pela oitava rodada do Campeonato Paulista e duelam pela liderança da classificação geral do torneio.

O Santos aparece na ponta com 16 pontos, liderando o Grupo A. Já o São Paulo tem 13 pontos, ocupando a primeira posição do Grupo D. Por isso, a equipe da Baixada, se vencer, pode abrir boa distância para um adversário direto, enquanto triunfar para o time tricolor diante de sua torcida pode alçá-lo à liderança geral. Ficar em primeiro e sustentar essa posição no mata-mata significa decidir em casa os jogos das quartas, semifinal e final.

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira pelo Paulistão. Foto: Arte/Estadão

O São Paulo vem de derrota para a Ponte Preta, em Campinas, e quer se reabilitar no Paulistão para não deixar o seu grupo embolado. A chave em que está o São Paulo é a mais equilibrada, com muitos times fortes e com pontuação elevada, como Novorizontino e São Bernardo. O caminho do Santos parece mais tranquilo do que o do São Paulo. Os três outros adversários no Grupo A lutam para não cair e são os três piores times do Paulistão: Ituano, Portuguesa e Santo André.

SÃO PAULO x SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO PELO PAULISTÃO

DATA : 14/02 (quarta-feira).

: 14/02 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h30 (horário de Brasilia).

: 19h30 (horário de Brasilia). LOCAL: MorumBis.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO x SANTOS AO VIVO

CazéTV

Paulistão Play

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael, Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Erick, Luciano e Galoppo; Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Nonato; Otero, Guilherme e Willian Bigode (Furch). Técnico: Fábio Carille.

