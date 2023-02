São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Morumbi vai ser palco de mais um clássico no Campeonato Paulista, após Palmeiras e Santos protagonizarem o primeiro clássico na casa do São Paulo. As equipes não têm anotado bons desempenhos em clássicos paulistas, o Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1, já os comandados de Rogério Ceni perderam para os corinthianos por 2 a 1.

São Paulo x Santos Foto: Arte/Estadão

SÃO PAULO X SANTOS

DATA: 12/02/2023 (domingo)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Estádio Morumbi, em São Paulo.

TORNEIO: Campeonato Paulista - 8ª rodada.

ONDE ASSISTIR

TNT (TV Fechada)

HBO Max (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Méndez, Nestor e Luciano; David, Wellington Rato e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS: João Paulo; João Lucas, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Ivonei, Lucas Barbosa, Mendoza e Ângelo; Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellman.

QUEM APITA?

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Assistente 2: Mauro André de Freitas

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ÚLTIMOS RESULTADOS