São Paulo x São Bernardo: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e São Bernardo jogam neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), em São Paulo, pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. O duelo coloca frente a frente duas das três melhores campanhas do estadual.

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO X SÃO BERNARDO

São Paulo x São Bernardo terá transmissão do Premiere, na Tv fechada, e Paulistão Play, streaming e no canal do YouTube do Paulistão. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília) em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio; Luan, Nestor e Galoppo; Luciano, Calleri e Wellington Rato. Técnico: Rogério Ceni.

São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Alex Reinaldo, Rodrigo Souza, Vitinho e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, João Carlos e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo segue sendo em sua campanha de recuperação no Paulistão. Depois de um início instável, o time de Rogério Ceni se encontrou e vem de vitórias contra Santos, Inter de Limeira e São Bento. Segundo melhor time do estadual, o São Bernardo é a grande surpresa da competição. Com 23 pontos, a equipe do ABC busca ser a melhor campanha e vem de seis vitórias.