São Paulo tem ‘apagão’, perde para o Sport e Rafael evita vexame na Copa do Brasil

Em um jogo apático, cheio de erros, com “apagão” no segundo tempo e muito sofrimento, o São Paulo perdeu por 3 a 1 para o Sport, em um Morumbi cheio, e precisou de Rafael para evitar a eliminação em casa na Copa do Brasil e, nas cobranças de pênaltis, se garantir nas quartas de final.

Mesmo com mais de 49 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo não foi bem e sofreu com a bola aérea do adversário mais uma vez. Com um lindo gol de Michel Araújo no primeiro tempo, o time abriu o placar, mas não aproveitou o bom momento para“matar” o adversário e viu o Sport crescer. Com um gol no fim da primeira etapa e outro no início do segundo tempo, o time do Recife foi dominante e fez o 3 a 1 com um gol nos acréscimos da segunda etapa. Nas penalidades, Rafael pegou uma das cobranças e classificou o São Paulo, evitando a eliminação em casa.

Empurrado pela torcida que compareceu mais uma vez em peso no Morumbi, o São Paulo iniciou a partida conseguindo manter a posse de bola no campo de ataque e fazendo o goleiro Renan trabalhar após finalização de Caio Paulista, aos dois minutos de jogo.

São Paulo precisa dos pênaltis para passar pelo Sport na Copa do Brasil Foto: Paulo Pinto/São Paulo Futebol Clube

Depois do primeiro susto, o Sport subiu a marcação e dificultou muito a saída de bola do time paulista. Apesar disso, apostando na troca de passes, o time de Dorival Júnior soube achar o ritmo do jogo e fez Renan trabalhar mais uma vez. Aos 17 minutos, Gabriel Neves recebeu na lateral direita da área, cruzou e Alisson desviou para boa defesa do goleiro do Sport.

Cinco minutos mais tarde, Calleri recebeu lindo lançamento na ponta direita, cortou a marcação já na grande área e finalizou para mais uma defesa de Renan. A pressão seguiu e o São Paulo abriu o placar aos 26 minutos. Após um erro de saída de bola do Sport, Michel Araújo tabelou com Luciano, deixou o zagueiro no chão e tocou rasteiro na saída do goleiro para fazer 1 a 0 e fazer o torcedor explodir nas arquibancadas do Morumbi.

Logo após o gol, o Sport se lançou ao ataque e incomodou a defesa paulista. Aos 30 minutos, Jorginho cobrou falta na área, Fábio Matheus desviou e o goleiro Rafael fez uma boa defesa para salvar os donos da casa. Como resposta, o São Paulo foi para o ataque e perdeu três chances em sequência, com Pablo Maia, Alisson e Calleri.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Sport conseguiu o empate. Aos 44, Felipinho acertou um chute espetacular de fora da área, Rafael fez uma grande defesa e Alisson Cassiano completou para o gol no rebote para empatar.

O Sport começou melhor a segunda etapa e Rafael trabalhou logo nos primeiros minutos. Em cobrança de falta de Luciano Juba, o goleiro do São Paulo fez uma linda defesa para manter o empate no placar. Contudo, na sequência do lance, o time de Recife conseguiu a virada. Após cobrança de escanteio na área, Sabino subiu na primeira trave e desviou para fazer o 2 a 1.

Atrás do placar, o São Paulo pareceu nervoso em campo, errou alguns passes no campo de defesa e teve dificuldade para se reencontrar na partida. Para tentar retomar o controle, Dorival Júnior promoveu a entrada de Arboleda, Marcos Paulo e Wellington Rato e a torcida no Morumbi voltou a cantar para a equipe em campo.

Mesmo com a torcida jogando junto, o São Paulo seguiu atuando muito mal na segunda etapa e passou a se limitar marcar no campo de defesa. Com Luciano Juba coordenando o time em campo, o Sport seguiu pressionando e rondando a área do time paulista.

Na reta final, a pressão seguiu e o Sport conseguiu o que precisava. Aos 48 minutos, o escanteio foi cobrado na área e mais uma vez Sabino desviou na primeira trave para marcar e levar a decisão da vaga nas quartas de final para as penalidades no Morumbi.

Nos pênaltis, o São Paulo foi perfeito. Rato, Beraldo, Calleri, Rafinha e Pablo Maia marcaram. Rafael pegou a cobrança de Luciano Juba e o time paulista ficou com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

SÃO PAULO 1 (5) x (3) 3 SPORT