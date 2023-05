São Paulo e Tolima se enfrentam hoje, dia 02, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pelo Grupo D, ocorre em Ibagué, na Colômbia, no estádio Manuel Murillo Toro.

Com a chegada de Dorival Júnior, a equipe paulista parece ter reencontrado o fôlego para a atual temporada, com duas vitórias e um empate em três jogos. Apesar do tropeço contra o Coritiba, o tricolor faz boa campanha no torneio internacional e é o líder isolado do seu grupo, tendo vencido as duas partidas disputadas.

Em três partidas sob o comando de Dorival Junior, o São Paulo conquistou duas vitórias e um empate. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Já o Tolima vem de seis jogos sem vencer e de uma troca recente de técnico. As cinco derrotas e o empate fizeram com que o colombiano Hernán Torres caísse do comandado do clube. Apesar da fase ruim, a equipe é a segunda colocada do Grupo D e ainda sonha com a classificação.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Ibagué, na Colômbia.

: Ibagué, na Colômbia. ESTÁDIO : Manuel Murillo Toro.

: Manuel Murillo Toro. DATA : 2 de Abril de 2023.

: 2 de Abril de 2023. HORÁRIO: 19:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Erison. Técnico : Dorival Junior.

: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Erison. : Dorival Junior. TOLIMA: Vargas; Arboleda, Quiñones, Cuenu, Hernández; Mosquera, Valencia, Gil, Lucumi; Boné e Herazo Técnico: Juan Cruz.

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistente 1: Juan Serrano (CHI)

Assistente 2: Cindy Nahuelcoy (CHI)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Carvajal (CHI)

ÚLTIMOS RESULTADOS