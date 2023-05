São Paulo aposta na força da torcida contra o Vasco para continuar irretocável no Morumbi

A partida entre São Paulo e Vasco pela sétima rodada do Brasileirão no Morumbi, neste sábado às 18h30, é mais uma chance do time paulista mostrar a força de sua casa. Jogando em seu estádio no campeonato nacional de 2023, o time de Dorival Júnior marcou cinco vezes, não sofreu nenhum gol nas duas partidas que realizou e tem média de público superior a 43 mil pessoas. Já a equipe carioca chega para o confronto com uma sequência de cinco jogos sem vencer.

Consistente e embalado. Esse é o São Paulo de Dorival Júnior. Desde que chegou ao clube do Morumbi, o treinador conseguiu trazer solidez para a defesa. Com o goleiro Rafael vivendo grande fase e sendo um dos líderes do sistema defensivo, a equipe vem conseguindo se manter como a melhor defesa da competição, com apenas quatro gols sofridos até aqui, e o retrospecto defensivo é ainda melhor no estádio do Morumbi.

Nas duas partidas que fez como mandante no Brasileirão, contra América-MG e Internacional, o São Paulo terminou sem sofrer gols. Destaque ao lado de Beraldo e do goleiro Rafael, Arboleda será desfalque para a partida. Substituído na reta final do duelo contra o Sport pela Copa do Brasil, o zagueiro não teve lesão constatada na coxa, será poupado pela sequência de partidas da equipe.

Sem poder contar com Arbolada, o time terá o Morumbi lotado para buscar a vitória. A torcida do time do Morumbi já comprou mais de 45 mil ingressos para o jogo contra o Vasco de maneira antecipada. O time de Dorival Júnior é o décimo colocado na tabela do Brasileirão, com nove pontos, e uma vitória fará a equipe se aproximar dos primeiros colocados.

Já o Vasco vem para o confronto pressionado. Disputando somente o Campeonato Brasileiro, o time carioca abriu sua participação vencendo o Atlético-MG, fora de casa, mas engatou uma série de cinco jogos sem vitória e agora ocupa a 16ª colocação, com seis pontos.

Caso não consiga voltar a vencer neste sábado no Morumbi, o Vasco precisará torcer para que Corinthians e Cuiabá não vençam suas partidas na sétima rodada do Brasileirão para seguir fora da zona de rebaixamento para a Série B em 2024.

