São Paulo x Vasco : onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. Em grande momento, com oito jogos sem perder, o time paulista terá casa lotada para o duelo, já que a torcida comprou mais de 48 mil ingressos antecipadamente.

O São Paulo é um time diferente com Dorival Júnior. Desde a chegada do treinador, o time paulista não perdeu nenhum dos oito jogos que fez e tomou apenas dois gols. A defesa, criticada no início de temporada, se tornou um dos pontos fortes do time que busca a quinta vitória com o técnico.

O Vasco não vive bom momento. Com seis pontos em seis jogos, o time carioca é o 16º colocado na tabela de classificação e vem de uma série de cinco jogos sem vitória no nacional.

SÃO PAULO X VASCO

DATA : 20/05/2023 (sábado)

: 20/05/2023 (sábado) HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio Morumbi, São Paulo.

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

SÃO PAULO - Rafael, Rafinha, Alan Franco (Diego Costa), Beraldo e Patryck; Mendez, Gabriel Neves, Alisson e Nestor; Marcos Paulo e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

- Rafael, Rafinha, Alan Franco (Diego Costa), Beraldo e Patryck; Mendez, Gabriel Neves, Alisson e Nestor; Marcos Paulo e Calleri. Técnico: Dorival Júnior. VASCO - Léo Jardim, Pumita, Robson, Léo e Lucas Piton; Jair, Galarza, Barros, Figueiredo, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

QUEM APITA?

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

ÚLTIMOS RESULTADOS